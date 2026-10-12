Угорщина привітала ухвалення Україною закону про освітні права нацменшин

Міністерка із закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала ухвалення Верховною радою України закону про освітні права нацменшин, що дозволить відкрити два наступних переговорних кластера в рамках вступу України в Європейський союз.
Про це Орбан написала в соцмережі Х після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.
Свій допис вона супроводила фото із зустрічі, яка відбулася у понеділок в Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ.
"Приємно зустрітися з Андрієм Сибігою в Люксембурзі. Ми вітаємо важливий крок, зроблений сьогодні Парламентом України щодо прав національних меншин у сфері освіти. Це позитивний результат багатомісячної спільної роботи та конструктивного діалогу", – написала Орбан.
Раніше, по прибуттю на засідання, вона повідомила журналістам, що в разі прийняття цього закону Будапешт розблокує відкриття двох наступних кластерів (другого та третього) в рамках переговорів про вступ України в ЄС під час проведення четвертої міжурядової конференції Україна-ЄС, яка відбудеться у вівторок в Люксембурзі.
- Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада України схвалила закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС.
- Раніше повідомлялося, що Угорщина може послабити вето щодо просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Водночас повна політична підтримка Будапешта залежить саме від схвалення Верховною Раду закону про розширення можливостей для освіти національних меншин. Питання прав угорської меншини в Україні тривалий час залишається одним із ключових для Будапешта.
- За даними FT, ухвалення закону може дозволити формально розпочати процедуру відкриття нових переговорних кластерів до саміту лідерів ЄС у Брюсселі 15-16 жовтня.