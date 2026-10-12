Угорщина привітала ухвалення Україною закону про освітні права нацменшин

Це дозволить відкрити два наступних переговорних кластера в рамках вступу України до ЄС.

Міністерка із закордонних справ Угорщини Аніта Орбан привітала ухвалення Верховною радою України закону про освітні права нацменшин, що дозволить відкрити два наступних переговорних кластера в рамках вступу України в Європейський союз.

Про це Орбан написала в соцмережі Х після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.

Свій допис вона супроводила фото із зустрічі, яка відбулася у понеділок в Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Приємно зустрітися з Андрієм Сибігою в Люксембурзі. Ми вітаємо важливий крок, зроблений сьогодні Парламентом України щодо прав національних меншин у сфері освіти. Це позитивний результат багатомісячної спільної роботи та конструктивного діалогу", – написала Орбан.

Раніше, по прибуттю на засідання, вона повідомила журналістам, що в разі прийняття цього закону Будапешт розблокує відкриття двох наступних кластерів (другого та третього) в рамках переговорів про вступ України в ЄС під час проведення четвертої міжурядової конференції Україна-ЄС, яка відбудеться у вівторок в Люксембурзі.