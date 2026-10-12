Саудівська Аравія пообіцяла "серйозну відповідь" на удари хуситів по аеропортах

“Події останніх тижнів є серйозними. Наша відповідь має бути такою ж серйозною”.

Міністр енергетики Саудівської Аравії пообіцяв “серйозну” відповідь на смертоносні атаки єменського руху хуситів на аеропорти та нафтогазові об'єкти королівства.

Про це повідомляє BBC.

“Події останніх тижнів є серйозними. Наша відповідь має бути такою ж серйозною”, – заявив принц Абдул-Азіз ібн Салман на Енергетичному конгресі WPC у Ер-Ріяді.

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За повідомленням саудівської влади, у неділю під час нападу на термінал міжнародного аеропорту імені короля Халіда в столиці загинув громадянин Пакистану. Це сталося наступного дня після того, як ракета хуситів влучила в інший термінал, внаслідок чого загинули 13 людей, а роботу термінала довелося призупинити.

Хусити заявили, що здійснили атаки на аеропорт у відповідь на “жорстоку саудівську агресію” проти підконтрольних їм районів на заході Ємену.

Підконтрольне хуситам міністерство охорони здоров'я повідомило, що в неділю внаслідок авіаудару саудівських сил по житловому будинку в столиці країни, Сані, загинула дитина, а ще шестеро людей отримали поранення.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії надає авіаційну підтримку проурядовим силам Ємену, які ведуть бойові дії проти хуситів на узбережжі Червоного моря та в інших районах країни.

Ємен спустошений громадянською війною, що розпочалася у 2014 році, коли хусити витіснили уряд із Сани. Конфлікт загострився у 2015 році після втручання очолюваної Саудівською Аравією коаліції, яка намагалася відновити владу уряду.