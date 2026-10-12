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Саудівська Аравія планує збільшити пропускну спроможність нафтопроводів до 10 млн барелів на добу

Плани передбачають модернізацію насосних станцій на нафтопроводі «Схід — Захід».

Саудівська Аравія планує збільшити пропускну спроможність нафтопроводів до 10 млн барелів на добу
Фото: Скріншот

Саудівська Аравія розглядає можливості збільшити протягом наступних двох-трьох років пропускну спроможність нафтопроводів, якими нафту транспортують до пунктів призначення за межами Перської затоки, до 10 мільйонів барелів на добу. 

Як пише Bloomberg, про це заявив міністр енергетики країни принц Абдулазіз бін Салман.

На тлі хвиль атак хуситів на енергетичну та авіаційну інфраструктуру королівство прагне підвищити стійкість своєї енергетичної системи. За словами принца Абдулазіза, плани передбачають модернізацію насосних станцій на нафтопроводі «Схід – Захід», який став ключовим маршрутом експорту після початку війни між США та Іраном, а також переобладнання газопроводу для транспортування сирої нафти.

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«Можливо, протягом наступних двох-трьох років ми вийдемо на показник у 10 мільйонів барелів на добу. Ми модернізуємо насосні станції нафтопроводу “Схід – Захід”», – сказав принц Абдулазіз у понеділок на Всесвітньому енергетичному конгресі WPC в Ер-Ріяді.

За словами міністра, переобладнаний газопровід зможе транспортувати близько 1,2 мільйона барелів сирої нафти на добу вже за сім-вісім тижнів. Подальші інвестиції потенційно дадуть змогу збільшити цей обсяг до 3 мільйонів барелів на добу.

Спочатку таке використання газопроводу буде тимчасовим. Принц Абдулазіз повідомив, що трубопровід можна використовувати для транспортування нафти до травня. Після цього його доведеться очистити й повернути до експлуатації для постачання природного газу внутрішнім споживачам у літній період.

За словами міністра, йде робота над створенням інфраструктури подвійного призначення. Для цього встановлюють насосні станції та компресори, щоб залежно від обставин трубопроводом можна було транспортувати нафту або газ.

Трубопровід сполучає східний нафтовидобувний регіон Саудівської Аравії з узбережжям Червоного моря, створюючи альтернативу транспортуванню нафти через Ормузьку протоку.

Минулого тижня міністр повідомив, що станом на 6 жовтня нафтопровід «Схід – Захід» транспортував 5,8 мільйона барелів нафти на добу. Це стало можливим після відновлення роботи трубопроводу, пошкодженого внаслідок атаки безпілотника у вересні.

Під час війни цей маршрут відіграє критично важливу роль як для експорту нафти через порт Янбу на узбережжі Червоного моря, так і для постачання сировини на нафтопереробні заводи на західному узбережжі королівства.

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