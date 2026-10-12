Мексиканська влада оголосила найвищий рівень тривоги щодо циклонів у 28 муніципалітетах штатів Халіско та Коліма.

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Ураган Саймон, який послабився до шторму третьої категорії, зійшов на курорти та міста вздовж тихоокеанського узбережжя Мексики, рухаючись паралельно береговій лінії, повідомляє DW.

“Прогнозується подальше ослаблення, але очікується, що “Саймон” все ще буде сильним ураганом, проходячи поблизу узбережжя західно-центральної Мексики сьогодні ввечері”, – йдеться в попередженні Національного центру ураганів США.

Сьогодні Саймон має відійти далі від берега, перш ніж повернеться до узбережжя Мексики в середу.

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Мексиканська влада оголосила найвищий рівень тривоги щодо циклонів у 28 муніципалітетах штатів Халіско та Коліма. Ще 93 муніципалітети перебували під високим рівнем тривоги.

Центр урагану, зокрема, наближався до району Пуерто-Вальярта, де розташований популярний туристичний центр у штаті Халіско.

Фото: EPA/UPG

Зазначимо, чимало мексиканців проживають у населених пунктах, розташованих у глибині суходолу та на підвищенні – у будинках, які можуть не витримати удару стихії.

Експерти вважають, що стихія може охопити всю територію між західним узбережжям Мексики та горами Сьєрра-Мадре.

Також очікуються дуже сильні опади, пов’язані зі штормом. Вони, ймовірно, спричинять небезпечні повені та зсуви ґрунту на підвищених ділянках узбережжя Мексики, а також сильні хвилі на морі.

Міжнародний аеропорт Пуерто-Вальярта був тимчасово закритий. У прибережних громадах звели аварійні укриття.