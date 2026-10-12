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12-13 жовтня призупинять пасажирське залізничне сполучення між Україною і Словаччиною

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад. 

12-13 жовтня призупинять пасажирське залізничне сполучення між Україною і Словаччиною
Фото: Укрзалізниця

У зв'язку з ремонтом на залізничній станції Чоп 12 і 13 жовтня не буде пасажирського сполучення залізничним транспортом між Україною і Словаччиною. Про це попередили в Держприкордонслужбі

12 жовтня не курсуватиме потяг сполученням «Братислава – Чоп», який за графіком прибуває на станцію Чоп о 21:41. 13 жовтня скасовано курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини й Чехії та у зворотному напрямку через пункт пропуску «Чоп (Страж)».

«Пасажирам, які у зазначені вище дні планують поїздки залізницею у напрямку Словаччини, радимо заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу», – йдеться у повідомленні. 

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