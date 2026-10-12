На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинув чоловік, ще 6 людей поранені

Російські війська понад 40 разів атакували п’ять районів області безпілотниками та артилерією.

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У Дніпропетровській області внаслідок російських атак загинув 59-річний чоловік, ще шестеро людей дістали поранення. Ворог понад 40 разів атакував п’ять районів області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджені багатоповерхові будинки, заклад освіти, адміністративні будівлі та інфраструктура. Загинув 59-річний чоловік, ще троє людей поранені.

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У Дніпровському районі під ударом опинилися Миколаївська, Слобожанська та Царичанська громади. Пошкоджені торговельний центр та інфраструктура.

У Павлограді російські удари понівечили станцію технічного обслуговування та автомобілі. Троє людей перебувають у лікарні.

На Нікопольщині атак зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені ринок, приватний будинок, готель, гаражі та адміністративна будівля.

У Верхівцевській громаді Кам’янського району виникла пожежа.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, сільськогосподарська техніка, приватний будинок та автомобіль.