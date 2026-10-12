Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинув чоловік, ще 6 людей поранені

Російські війська понад 40 разів атакували п’ять районів області безпілотниками та артилерією.

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинув чоловік, ще 6 людей поранені
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак загинув 59-річний чоловік, ще шестеро людей дістали поранення. Ворог понад 40 разів атакував п’ять районів області безпілотниками та артилерією. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджені багатоповерхові будинки, заклад освіти, адміністративні будівлі та інфраструктура. Загинув 59-річний чоловік, ще троє людей поранені.

Реклама

У Дніпровському районі під ударом опинилися Миколаївська, Слобожанська та Царичанська громади. Пошкоджені торговельний центр та інфраструктура.

У Павлограді російські удари понівечили станцію технічного обслуговування та автомобілі. Троє людей перебувають у лікарні.

На Нікопольщині атак зазнали Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені ринок, приватний будинок, готель, гаражі та адміністративна будівля.

У Верхівцевській громаді Кам’янського району виникла пожежа.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, сільськогосподарська техніка, приватний будинок та автомобіль.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies