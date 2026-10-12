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У Вінниці російські війська атакували виробничий комплекс Roshen

У корпорації заявили, що підприємство є цивільним об’єктом, який виготовляє кондитерську продукцію, та спростували інформацію про нібито виробництво дронів.

У Вінниці російські війська атакували виробничий комплекс Roshen
Фото: www.myvin.com.ua

Виробничий комплекс корпорації Roshen у Вінниці зазнав російського удару. Обішлося без постраждалих.

Про це повідомила пресслужба корпорації.

Після атаки російська пропаганда почала поширювати твердження про нібито виробництво дронів на підприємствах Roshen.

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У корпорації спростували цю інформацію та наголосили, що її підприємства виготовляють кондитерську продукцію й не виробляють дронів або іншої продукції військового призначення. Виробничий комплекс у Вінниці є цивільним об’єктом.

У Roshen зазначили, що удари по підприємствах харчової промисловості створюють загрозу для життя цивільних працівників, призводять до руйнування виробничих потужностей і втрати робочих місць, а також порушують постачання продукції.

У корпорації наголосили, що поширення неправдивої інформації не змінює цивільного призначення підприємства та не може виправдовувати удар по ньому.

Roshen закликала розслідувати атаку та надати діям відповідальних за неї належну правову оцінку.

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