У різних районах Києва є падіння уламків (оновлено)

Сьогодні, 12 жовтня, уламки безпілотників впали в кількох районах Києва. У центрі міста працювала ППО. В станом на 15:30 – четверо постраждалих.
Перше падіння уламків відбулося падіння в Дарницькому районі. Про це написав мер міста Віталій Кличко.
"У Дарницькому районі падіння уламків БпЛА на приватний будинок. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у повідомленні Кличка спочатку.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, загорілася приватна оселя.
Згодом Кличко додав, що в Соломʼянському районі відбулося падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків.
О 13:50 стало відомо про падіння уламків у Печерському районі. За інформацією від мера, загоряння оперативно ліквідували. Уламки впали неподалік будівлі.