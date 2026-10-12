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У різних районах Києва є падіння уламків (оновлено)

Поранено кількох людей.

У різних районах Києва є падіння уламків (оновлено)
Віталій Кличко, мер Києва
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 12 жовтня, уламки безпілотників впали в кількох районах Києва. У центрі міста працювала ППО. В станом на 15:30 – четверо постраждалих. 

Перше падіння уламків відбулося падіння в Дарницькому районі. Про це написав мер міста Віталій Кличко. 

"У Дарницькому районі падіння уламків БпЛА на приватний будинок. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у повідомленні Кличка спочатку.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, загорілася приватна оселя. 

Згодом Кличко додав, що в Соломʼянському районі відбулося падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків.

О 13:50 стало відомо про падіння уламків у Печерському районі. За інформацією від мера, загоряння оперативно ліквідували. Уламки впали неподалік будівлі. 

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