У різних районах Києва є падіння уламків (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 12 жовтня, уламки безпілотників впали в кількох районах Києва. У центрі міста працювала ППО. В станом на 15:30 – четверо постраждалих.

Перше падіння уламків відбулося падіння в Дарницькому районі. Про це написав мер міста Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі падіння уламків БпЛА на приватний будинок. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у повідомленні Кличка спочатку.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, загорілася приватна оселя.

Згодом Кличко додав, що в Соломʼянському районі відбулося падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків.

О 13:50 стало відомо про падіння уламків у Печерському районі. За інформацією від мера, загоряння оперативно ліквідували. Уламки впали неподалік будівлі.