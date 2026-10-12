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Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі Житомирщини

У Коростенському районі внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях.

Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі Житомирщини
Фото: ДСНС у Житомирської області

Російські військові вдень 12 жовтня атакували об’єкт транспортної інфраструктури у Коростенському районі Житомирської області. 

Про це повідомили у ДСНС Житомирської області.

Внаслідок атаки виникли пожежі на двох локаціях. Через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли розпочати гасіння.

Після стабілізації безпекової ситуації пожежі ліквідували.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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