Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі Житомирщини

Російські військові вдень 12 жовтня атакували об’єкт транспортної інфраструктури у Коростенському районі Житомирської області.
Про це повідомили у ДСНС Житомирської області.
Внаслідок атаки виникли пожежі на двох локаціях. Через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли розпочати гасіння.
Після стабілізації безпекової ситуації пожежі ліквідували.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
- 10 жовтня унаслідок російського удару по об’єкту транспортної інфраструктури в Коростені Житомирської області, постраждала одна людина.