Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі Житомирщини

У Коростенському районі внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські військові вдень 12 жовтня атакували об’єкт транспортної інфраструктури у Коростенському районі Житомирської області.

Про це повідомили у ДСНС Житомирської області.

Внаслідок атаки виникли пожежі на двох локаціях. Через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли розпочати гасіння.

Після стабілізації безпекової ситуації пожежі ліквідували.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.