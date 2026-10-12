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Росіяни атакували Київ ракетами (доповнено)

Ракетну небезпеку оголосили після перших вибухів. 

Росіяни атакували Київ ракетами (доповнено)

Увечері 12 жовтня російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги.

Про застосування швидкісних цілей повідомили в Повітряних силах. Вибухи в місті підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Оновлення. Мер Києва повідомив про влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.

Випадки ударів до оголошення повітряної тривоги траплялися і раніше. Офіційної інформації про тип застосованих ракет поки немає. 

Ракетний удар відбувся після дня терору дронами. Сьогодні в Києві внаслідок ворожих ударів безпілотниками загинули двоє людей, поранені 11. 

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