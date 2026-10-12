Росіяни атакували Київ ракетами (доповнено)

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Увечері 12 жовтня російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги.

Про застосування швидкісних цілей повідомили в Повітряних силах. Вибухи в місті підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Оновлення. Мер Києва повідомив про влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.

Випадки ударів до оголошення повітряної тривоги траплялися і раніше. Офіційної інформації про тип застосованих ракет поки немає.

Ракетний удар відбувся після дня терору дронами. Сьогодні в Києві внаслідок ворожих ударів безпілотниками загинули двоє людей, поранені 11.