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Окупанти атакували дронами Рівне та область

В Рівному зазнало ушкоджень нежитлове приміщення.

Окупанти атакували дронами Рівне та область
Ілюстративне фото

Ввечері, 12 жовтня, окупанти атакували Рівне та область реактивними безпілотниками. 

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

В Рівному внаслідок атаки пошкоджене нежитлове приміщення. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

В ОВА закликали жителів навколишніх будинків переміститися на безпечну відстань, щонайменше 100 метрів та виконувати вказівки ДСНС та поліції.

Пізніше стало відомо про атаку на Сарненщину. Є декілька прильотів в підприємство, яке не функціонує.

Також пошкоджені гуртожитки та житлові будинки.

  • Увечері 12 жовтня російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги. Мер Києва повідомив про влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі столиці.
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