Окупанти атакували дронами Рівне та область

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Ввечері, 12 жовтня, окупанти атакували Рівне та область реактивними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

В Рівному внаслідок атаки пошкоджене нежитлове приміщення. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

В ОВА закликали жителів навколишніх будинків переміститися на безпечну відстань, щонайменше 100 метрів та виконувати вказівки ДСНС та поліції.

Пізніше стало відомо про атаку на Сарненщину. Є декілька прильотів в підприємство, яке не функціонує.

Також пошкоджені гуртожитки та житлові будинки.