Окупанти атакували дронами Рівне та область

Ввечері, 12 жовтня, окупанти атакували Рівне та область реактивними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
В Рівному внаслідок атаки пошкоджене нежитлове приміщення. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
В ОВА закликали жителів навколишніх будинків переміститися на безпечну відстань, щонайменше 100 метрів та виконувати вказівки ДСНС та поліції.
Пізніше стало відомо про атаку на Сарненщину. Є декілька прильотів в підприємство, яке не функціонує.
Також пошкоджені гуртожитки та житлові будинки.
- Увечері 12 жовтня російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги. Мер Києва повідомив про влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури в Дніпровському районі столиці.