У Кропивницькому затримали озброєного чоловіка, який напав на поліцейських

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік кинув в їх бік гранати та відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Кропивницькому озброєний чоловік кинув гранати у бік поліцейських та відкрив стрілянину. Зловмисника затримали.

Про це повідомили в Національній поліції України.

12 жовтня у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув в їх бік гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

Після інциденту правоохоронці оголошували спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Вже за декілька годин озброєного чоловіка вдалося затримати. За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.

В Нацполіції зазначили, що інші деталі проведення спецоперації оприлюднять найближчим часом.