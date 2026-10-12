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У Кропивницькому затримали озброєного чоловіка, який напав на поліцейських

Під час спілкування з правоохоронцями чоловік кинув в їх бік гранати та відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

У Кропивницькому затримали озброєного чоловіка, який напав на поліцейських
Фото: Нацполіція

У Кропивницькому озброєний чоловік кинув гранати у бік поліцейських та відкрив стрілянину. Зловмисника затримали.

Про це повідомили в Національній поліції України.

12 жовтня у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув в їх бік гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї. 

Після інциденту правоохоронці оголошували спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Вже за декілька годин озброєного чоловіка вдалося затримати. За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.

В Нацполіції зазначили, що інші деталі проведення спецоперації оприлюднять найближчим часом.

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