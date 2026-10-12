У Кропивницькому затримали озброєного чоловіка, який напав на поліцейських

У Кропивницькому озброєний чоловік кинув гранати у бік поліцейських та відкрив стрілянину. Зловмисника затримали.
Про це повідомили в Національній поліції України.
12 жовтня у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув в їх бік гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї.
Після інциденту правоохоронці оголошували спеціальну поліцейську операцію «Грім».
Вже за декілька годин озброєного чоловіка вдалося затримати. За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав.
В Нацполіції зазначили, що інші деталі проведення спецоперації оприлюднять найближчим часом.