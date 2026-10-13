Вечірня атака ворога по Харкову: троє людей загинули, 10 поранених (доповнено)

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Ввечері, 12 жовтня, росіяни атакували Холодногірський район Харкова. Спершу було відомо лише про поранених, але наступного дня знайшли тіла трьох жертв. Ушкодження отримали 10 людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Упродовж десяти хвилин міська влада повідомила про три влучання, попередньо, "Бандеролями". Внаслідок атаки зафіксовано приліт в 5-ти поверховий житловий будинок. На місці спалахнула пожежа. Будинок частково зруйновано.

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«Під завалами будинку в Холодногірському районі виявлено тіла трьох загиблих людей. На місці працюють всі екстрені служби. Пошукова операція триває», – прокоментував голова ОВА Олег Синєгубов.

Серед поранених – 19-річний хлопець у важкому стані, він зазнав сильних опіків.

"Дуже серйозні руйнування – склався цілий підʼїзд", – розповів Терехов.

У цьому районі було влучання у 4-поверховий житловий будинок, де зруйновано цілий під’їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків.

Крім Холодногірського, ворог атакував також Шевченківський район Харкова. У Шевченківському районі окупанти поцілили у житлову 5-поверхівку. Тут горіло приміщення банку на першому поверсі будинку і 6 автомобілів, пошкоджено скління вікон трьох багатоквартирних будинків.