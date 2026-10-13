Росія продовжує атакувати Київ (оновлено)

У Києві є ушкодження унаслідок російських атак у декількох районах. У Дарницькому районі уламки дрона пошкодили будинок та огорожу. Там постраждала жінка.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, а також розповіли у ДСНС.
"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя", – написав Кличко.
За іншою адресою у цьому районі зафіксували незначне загоряння прибудови на приватній території.
У Деснянському районі зруйнована триповерхова нежитлова будівля, виникла масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
Кличко написав о 12:20, що у Соломʼянському районі уламки БпЛА впали та горять на відкритій території біля одного з парків. За уточненою інформацією КМВА, уламки впали на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено кав'ярню та постраждало двоє людей.
Це парк «Орлятко», розповіли в поліції.
Нова атака розпочалася близько 17:00. У Соломʼянському районі дрон влучив в офісну будівлю
- Увечері 12 жовтня російська армія застосувала проти Києва ракети. Перші вибухи пролунали ще до сигналу повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це була балістика.