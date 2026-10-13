Українські моряки відпрацьовують знищення морських мін за допомогою підводного дрона SeaFox

У рамках навчань Interflex Maritime у Великій Британії українські моряки відпрацювали знищення морських мін за допомогою безпілотного підводного апарата SeaFox. Про це повідомило видання Forces News.

SeaFox — дистанційно керований безпілотний підводний апарат для виявлення, ідентифікації та знищення морських мін. Його розробила німецька компанія ATLAS ELEKTRONIK, що входить до групи TKMS. Він оснащений камерами та гідролокатором, що дають змогу обстежувати морське дно, знаходити підозрілі об’єкти й ідентифікувати міни без безпосереднього залучення водолазів до небезпечної ділянки. Керування здійснюється через оптоволоконний кабель.

SeaFox має оглядову й навчальну версії, які можна повертати та використовувати повторно, і бойову версію SeaFox C, оснащену кумулятивним зарядом для знищення міни. За даними виробника, апарат може працювати на глибині до 300 метрів. Його довжина становить приблизно 1,3 метра, а маса — близько 43 кг.

Під час навчань українські екіпажі відпрацювали послідовне застосування трьох версій SeaFox. Спочатку запускають оглядовий апарат з оптоволоконним керуванням, камерами та гідролокатором. Він сканує дно й допомагає знайти міну. У навчальному сценарії її роль виконує макет розміром з бочку, розміщений на дні моря.

Після виявлення об’єкта моряки використовують телеметричну версію SeaFox, щоб перевірити його місце розташування та відпрацювати процедуру знешкодження. На завершальному етапі застосовують бойовий апарат Charlie. Він оснащений зарядом вибухівки, еквівалентним приблизно 1,5 кг тротилу. Оператори дистанційно керують ним з бойової рубки корабля та підривають його поруч із міною.

Навчання Interflex Maritime — підготовка до майбутнього розмінування Чорного моря після завершення війни. У навчаннях взяли участь п'ять українських протимінних кораблів, що нині базуються у британських водах. Серед них — «Черкаси» та «Чернігів» колишні тральщики Королівського флоту Великобританії Sandown і три кораблі типу Alkmaar, передані Нідерландами та Бельгією. Кораблі перебувають у британських водах оскільки Туреччина застосовує обмеження Конвенції Монтре, які не дозволяють військовим кораблям держав, що перебувають у стані війни, проходити через протоки Босфор і Дарданелли.