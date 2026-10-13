Сибіга розповів, чи Україна продовжує отримувати розвіддані від США

Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів, попри повідомлення медіа про можливе припинення обміну даними даними через українські удари по російських НПЗ.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, співпраця з американською стороною у сфері розвідки триває. Він також пояснив запізніле оголошення повітряної тривоги в ніч на 13 жовтня застосуванням Росією особливого типу озброєння.

Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер зі свого боку наголосив, що обмін розвідданими між країнами є взаємним. Вашингтон не лише передає інформацію Україні, а й отримує важливі розвідувальні дані від українських партнерів.

Вікер також заявив про необхідність посилення міжнародної співпраці у сфері безпеки через взаємну підтримку Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. На його думку, ця співпраця створює серйозну загрозу міжнародній безпеці.