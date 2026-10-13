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Сибіга розповів, чи Україна продовжує отримувати розвіддані від США

Співпраця з американською стороною у сфері розвідки триває.

Сибіга розповів, чи Україна продовжує отримувати розвіддані від США
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів, попри повідомлення медіа про можливе припинення обміну даними даними через українські удари по російських НПЗ. 

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра, співпраця з американською стороною у сфері розвідки триває. Він також пояснив запізніле оголошення повітряної тривоги в ніч на 13 жовтня застосуванням Росією особливого типу озброєння.

Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер зі свого боку наголосив, що обмін розвідданими між країнами є взаємним. Вашингтон не лише передає інформацію Україні, а й отримує важливі розвідувальні дані від українських партнерів.

Вікер також заявив про необхідність посилення міжнародної співпраці у сфері безпеки через взаємну підтримку Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. На його думку, ця співпраця створює серйозну загрозу міжнародній безпеці.

  • Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів у Маямі, писало, що США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідувальними даними. Це начебто мало статись, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах.
  • Американська адміністрація вже призупиняла обмін розвідданими з Україною: у березні 2025 року співпрацю припинили на вісім днів після суперечки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
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