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Ворог атакував навчальний заклад у центрі Рівного. Поранені 20 людей (оновлено)

Росіяни вдарили дронами. 

Ворог атакував навчальний заклад у центрі Рівного. Поранені 20 людей (оновлено)
Пошкодження в навчальному закладі
Фото: Національна поліція Facebook

Армія Росії вранці 13 жовтня атакувала дроном центр Рівного. Пошкоджено корпус навчального закладу.

Внаслідок атаки є значні руйнування. За інформацією голови ОВА Олександра Коваля на 13:23, кількість поранених зросла з 14 до 20. 

«Одна людина у важкому стані, троє – середньої важкості. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад», – сказав Коваль.

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Пошкодження в навчальному закладі
Фото: скриншот
Пошкодження в навчальному закладі

У Національній поліції додали, що двоє потерпілих перебувають у реанімації. 

«Сьогодні, 13 жовтня, рф завдала цинічного удару реактивним безпілотником по навчальному закладу в обласному центрі. Наразі відомо про 20 поранених, з яких двоє перебувають у реанімації. Приміщення зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі», – йдеться у повідомленні.  

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