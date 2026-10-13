Reuters: США сподіваються схилити Росію до переговорів завдяки угоді про постачання дизелю

Адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує, що угода про постачання російського дизельного пального допоможе повернути Москву до переговорів про припинення війни проти України.

Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Під час зустрічі з українськими посадовцями в Маямі американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер пояснили, що домовленість має стати сигналом готовності Вашингтона співпрацювати з Росією та спонукати її до поступок.

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За словами двох джерел, американці заявили, що Володимир Путін наразі не готовий домовлятися про завершення війни, яка триває вже чотири з половиною роки. Третій співрозмовник зазначив, що у Вашингтоні сподіваються пом’якшити позицію Москви завдяки сигналу про готовність Трампа до економічної взаємодії. Угода передбачає постачання Росією понад 2,25 млн барелів дизельного пального на ринки США та інших країн.

Водночас домовленість викликала критику частини американських законодавців, які вважають, що вона забезпечить Москві додаткові кошти для продовження війни без необхідності йти на поступки. Сам Трамп захистив угоду, заявивши, що це правильне рішення для американців, оскільки воно має сприяти зниженню цін на енергоносії напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Під час зустрічі Кушнер також повторив прохання адміністрації Трампа до України припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Американська сторона розглядає це як частину можливого обміну поступками: Вашингтон міг би повідомити Москві, що Київ припинив удари по нафтопереробній інфраструктурі, а США уклали угоду про постачання дизелю, тож тепер черга Росії зробити крок назустріч.

США не погрожували Україні припинити військову чи розвідувальну підтримку України, – Reuters

Американці не погрожували припинити військову чи розвідувальну підтримку України в разі відмови виконати це прохання. Українські представники поставилися до такого підходу скептично, оскільки вбачають у ньому спробу схилити Росію до миру через економічні домовленості. Водночас після зустрічі Київ не взяв на себе жодних формальних зобов’язань, але висловив готовність погодитися на енергетичне перемир’я за умови, що його дотримуватиметься і Росія.

Співрозмовник Reuters, близький до Кремля, заявив, що Путін повернеться до переговорів лише за умови отримання решти 11% Донбасу, що залишаються поза контролем Росії. Це, за його словами, дало б президенту РФ змогу представити результат усередині країни як перемогу. Україна, зі свого боку, відмовляється передавати Росії додаткові території, але допускає замороження конфлікту на нинішній лінії фронту як можливу основу мирної угоди.

Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального на американський і світовий ринки. За словами глави Білого дому, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, а згодом – ще 1,5 мільйона тонн.

10 жовтня Трамп заявив, що Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Він також сказав, що президент Зеленський "нібито не готовий укладати угоди".