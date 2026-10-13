У США помер актор Ар Джей Мітте, відомий роллю у серіалі “Пуститися берега”

За інформацією поліції, попередньо ознак насильницької смерті не виявлено.

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Американський актор Ар Джей Мітте, найбільш відомий за роллю непокірного сина наркобарона Волтера Вайта в драматичному серіалі “Пуститися берега” (Breaking Bad), помер у віці 34 років.

Про це повідомляє BBC.

Чоловік помер у місті Браунсвілл у штаті Техас. Про причину смерті наразі не повідомляється.

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Мітте жив із діагнозом “церебральний параліч”. Видання зазначає, що він спирався на власний життєвий досвід, виконуючи роль Волтера Вайта-молодшого у відомому серіалі. У шоу головні ролі також виконали Браян Кренстон та Аарон Пол.

У 2014 році Мітте отримав премію Гільдії кіноакторів США за свою роботу у серіалі. “Мітте надав цій ролі автентичності та створив платформу для підвищення обізнаності про інвалідність і просування інклюзії”, – зазначив його представник Шон Рейлі.

Мітте також був амбасадором організацій United Cerebral Palsy та Shriners Children's.

Він заснував фонд The Mitte Foundation для підтримки благодійних проєктів та громадських ініціатив, використовуючи свою публічну платформу, щоб “руйнувати стереотипи та сприяти ширшому представництву людей з інвалідністю”.

Поліція міста Браунсвілл підтвердила смерть актора, повідомивши, що причину та обставини смерті ще не встановлено, а розслідування триває. За інформацією поліції, ознак насильницької смерті не виявлено.