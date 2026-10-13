У РФ стверджуть, що вночі знешкодили сотні дронів. 65 начебто знищили біля Москви

У Міноборони кажуть про 604 збиті апарати.

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У Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін написав, що із вечора вчорашнього дня до Московського регіону начебто летіло 417 БПЛА, і «більшість нейтралізована силами ППО на далеких підступах».

Проте 65 безпілотників імовірно збили на підльоті до Москви.

Загалом, як стверджують у Міноборони РФ, протягом минулої ночі нібито знешкодили 604 безпілотні літальні апарати літакового типу над територіями Брянської, Білгородської, Орловської, Калузької, Тульської, Тульської, Рязанської, Ростовської, Смоленської областей, Московського регіону, Ставропольського краю, Краснодарського краю та над акваторією Азовського моря.