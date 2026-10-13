Його нібито бачили за місцем, за яким також спостерігали двоє чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві.

Прокуратура Відня заявила, що арешт українського журналіста Михайла Ткача в Австрії був виданий не через його професію, а через те, що його бачили за місцем, яке також спостерігали двоє чоловіків, підозрюваних у шпигунстві.

Про це пише Reuters.

За даними видання, австрійська поліція заарештувала минулого понеділка двох українців за підозрою у шпигунстві. Наступного четверга вони заарештували ще двох: журналіста-розслідувача Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка.

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У той час як перших двох було взято під варту, Ткача та Бондаренка звільнили без пред'явлення звинувачень.

«Ці підозри ґрунтувалися, зокрема, на свідченнях свідків, які вказували на те, що трьох чоловіків бачили за спостереженням за одним місцем, а також на тому факті, що спостереження відбувалося в той самий період і здійснювалося тим самим чином», – йдеться у заяві.

Там додали, що на момент арештів не було відомо, що підозрюваними є український журналіст-розслідувач та оператор.

«Арешти жодним чином не пов’язані з професійною діяльністю двох чоловіків».

Під час затримання Бондаренко отримав поранення від осколків скла з вікна автомобіля.

Австрійська влада не надала подробиць щодо двох українців, які досі перебувають під вартою.

Контекст

Михайло Ткач і Ярослав Бондаренко у Відні працювали над матеріалом про ексгенпрокурора Руслана Кравченка, який виїха за кордон під приводом службового відрядження в вересні і досі не повернувся. Увечері 8 жовтня редакція Української правди повідомила про затримання її співробітників. Зв'язок з ними зник. Редакція назвала затримання незаконним.