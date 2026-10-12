ЄС погодив відкриття двох переговорних кластерів для України та Молдови

13 жовтня Україна та Молдова мають розпочати переговори щодо кластерів 2 і 3 у межах вступу до ЄС.

Усі держави-члени Євросоюзу погодилися відкрити для України та Молдови переговорні кластери 2 і 3. Про це повідомив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн.

"Чорногорський понеділок" буде продовжено ще одним "Супервівторком" для Албанії, Молдови та України. Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС домовилися відкрити кластери 2 та 3 для України і Молдови, закрити розділи 17, 18 і 19 для Албанії та розділ 20 – для Чорногорії", – написав Бірн у соцмережі X.

‘Montenegro Monday’ will be followed by another ‘Super Tuesday’ for Albania, Moldova and Ukraine 🇮🇪🇪🇺🤝🇲🇪🇦🇱🇲🇩🇺🇦 I can confirm that all EU member states have agreed to: 📌 Open clusters 2 and 3 for 🇺🇦 &🇲🇩 📌 Close 3 chapters for 🇲🇪 (17, 18, 19) 📌 Close chapter 20 for 🇦🇱 — Thomas Byrne (@ThomasByrneTD) October 12, 2026

Як повідомили в Раді ЄС, четверта зустріч Конференції з питань вступу України до Євросоюзу відбудеться 13 жовтня 2026 року в Люксембурзі.

Під час зустрічі планують розпочати переговори за двома кластерами: кластером 2 "Внутрішній ринок" і кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Сьогодні Верховна Рада України схвалила закон про навчання в Україні мовами нацменшин, які є офіційними у ЄС.

Раніше повідомлялося, що Угорщина може послабити вето щодо просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Водночас повна політична підтримка Будапешта залежить саме від схвалення Верховною Раду закону про розширення можливостей для освіти національних меншин. Питання прав угорської меншини в Україні тривалий час залишається одним із ключових для Будапешта.