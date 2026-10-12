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ЄС погодив відкриття двох переговорних кластерів для України та Молдови

13 жовтня Україна та Молдова мають розпочати переговори щодо кластерів 2 і 3 у межах вступу до ЄС.

ЄС погодив відкриття двох переговорних кластерів для України та Молдови
Прапор Європейського Союзу вивішують на фасаді парламенту
Фото: EPA/UPG

Усі держави-члени Євросоюзу погодилися відкрити для України та Молдови переговорні кластери 2 і 3. Про це повідомив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн.

"Чорногорський понеділок" буде продовжено ще одним "Супервівторком" для Албанії, Молдови та України. Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС домовилися відкрити кластери 2 та 3 для України і Молдови, закрити розділи 17, 18 і 19 для Албанії та розділ 20 – для Чорногорії", – написав Бірн у соцмережі X.

Як повідомили в Раді ЄС, четверта зустріч Конференції з питань вступу України до Євросоюзу відбудеться 13 жовтня 2026 року в Люксембурзі.

Під час зустрічі планують розпочати переговори за двома кластерами: кластером 2 "Внутрішній ринок" і кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

  • Раніше повідомлялося, що Угорщина може послабити вето щодо просування переговорів про вступ України до Євросоюзу. Водночас повна політична підтримка Будапешта залежить саме від схвалення Верховною Раду закону про розширення можливостей для освіти національних меншин. Питання прав угорської меншини в Україні тривалий час залишається одним із ключових для Будапешта.
  • За даними FT, ухвалення закону може дозволити формально розпочати процедуру відкриття нових переговорних кластерів до саміту лідерів ЄС у Брюсселі 15-16 жовтня.
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