Керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні (доповнено)

Він виконував редакційне завдання разом з колегою Ярославом Бондаренком.

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Керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Про це повідомляє "Українська правда".

Відомо, що Михайло Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місцеперебування та доля Бондаренка невідомі.

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Прямого зв'язку з Ткачем наразі немає. За наявною інформацією УП, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка.

"Ми вже поінформували посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Просимо українських дипломатів терміново вжити всіх необхідних заходів для захисту наших журналістів, з'ясування їхнього місцеперебування та сприяння звільненню Михайла", - йдеться в повідомленні.

Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий в коментарі журналістам.

"Консул вже в контакті з австрійськими колегами, офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого громадянина. МЗС, Департамент консульської служби та посольство України в Австрії тримають ситуацію на контролі", - зазначив Тихий.