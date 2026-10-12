Хакери дистанційно ввімкнули безперервне розморожування холодильного обладнання, через що температура піднялася до 50°C.

У ніч проти 12 жовтня у Франції сталася кібератака на холодильні системи супермаркетів кількох торговельних мереж. Через втручання хакерів обладнання безперервно працювало в режимі розморожування, нагріваючись до 50°C, унаслідок чого зіпсувалися свіжі та заморожені продукти.

Про це пише Reuters.

У компанії Les Mousquetaires, якій належить мережа Intermarché, заявили, що атака зачепила близько 150 магазинів. Холодильне обладнання нагрівалося до 50°C протягом шести годин. Усі продукти довелося утилізувати, щоб уникнути санітарних ризиків.

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Також від кібератаки постраждали супермаркети мережі Coopérative U. Її генеральний директор Домінік Шельшер назвав інцидент безпрецедентним. Точної кількості уражених магазинів він не назвав, однак джерела журналістів у торговельній галузі повідомили, що їх могло бути майже 100.

У Carrefour та E.Leclerc також підтвердили атаки на кілька своїх магазинів. Monoprix, Auchan і Metro на момент публікації ситуацію не коментували.

Постраждалі компанії офіційно не оголошували суму збитків. Водночас фахівці, з якими спілкувалися журналісти, припускають, що втрати можуть сягнути мільйонів євро.

За інформацією джерел медіа в офісі прем’єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню, він доручив Національному агентству кібербезпеки Франції (ANSSI) розслідувати обставини інцидентів.

Фахівці виявили вразливість у програмному забезпеченні для керування холодильним обладнанням данського виробника Danfoss, яке використовували в постраждалих супермаркетах. Своє розслідування також розпочала прокуратура Парижа.