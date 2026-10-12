Двох громадян Туреччини затримали за підозрою в підпалі станції Starlink поблизу Варшави

Німецька поліція затримала двох громадян Туреччини, підозрюваних у підпалі станції Starlink поблизу Варшави у вересні.
Про це пише Bloomberg.
Польща запросила екстрадицію підозрюваних і «не має сумнівів» у тому, що за підпалом стояли російські спецслужби, заявив на прес-конференції у Варшаві Томаш Семоняк , міністр координації спецслужб Польщі.
У дописі на X прем'єр-міністр Дональд Туск назвав інцидент черговим актом гібридної війни та заявив, що відповідальні за саботаж постануть перед правосуддям у Польщі.
Обладнання електроживлення на наземній станції Starlink, що обслуговує Польщу та інші частини Східної Європи, загорілося пізно ввечері 23 вересня.
- Польська прокуратура відкрила кримінальне провадження через пожежу на наземній станції супутникового зв’язку Starlink у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства. Слідство розглядає версію про диверсію та злочин терористичного характеру на користь іноземної розвідки.