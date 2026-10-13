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Турецькі безпілотники порушили повітряний простір Греції

Відомо про 8 порушень правил польотів і 5 порушень національного повітряного простору країни.

Турецькі безпілотники порушили повітряний простір Греції
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Шість турецьких безпілотників порушили повітряний простір Греції над Егейським морем.

Про це передає "Мілітарний", посилаючись на Генеральний штаб Греції.

Інцидент трапився ще 10 жовтня. Грецькі військові зафіксували вісім порушень правил польотів і п’ять порушень національного повітряного простору країни.

Це сталося у трьох секторах Егейського моря: північно-східному, центральному та південно-східному.

Усі турецькі дрони виявили, ідентифікували та перехопили відповідно до міжнародних норм і стандартних процедур.

  • США та Греція підписали меморандум про співпрацю в боротьбі з тероризмом. Греція надає США доступ до важливих військових об'єктів, які використовують для підтримання безпеки у Східному Середземномор'ї.
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