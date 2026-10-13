Провідні економіки наближаються до найбільших бюджетних дефіцитів із часів пандемії COVID-19

Згідно з прогнозами МВФ, у 2026 році бюджетні дефіцити Китаю та США сягнуть або перевищать 8% ВВП.

Світові провідні економіки мають вжити невідкладних заходів для відновлення стійкості державних фінансів. Згідно з прогнозами МВФ, у 2026 році бюджетні дефіцити Китаю та США сягнуть або перевищать 8% ВВП.

Як пише Financial Times, про це попередив Міжнародний валютний фонд, оприлюднивши прогнози, згідно з якими цього року найбільші економіки світу матимуть найбільші бюджетні дефіцити з часів економічного обвалу, спричиненого пандемією COVID-19.

У вівторок у доповіді «Перспективи розвитку світової економіки» МВФ спрогнозував, що чисті запозичення розвинених економік цього року сягнуть 5,2% ВВП. Це найвищий показник із 2021 року, коли світ усе ще перебував під впливом пандемічних локдаунів.

Реклама

Порівняно з квітневим звітом МВФ прогнози погіршилися. Це відбувається після кількох місяців потрясінь на світових боргових ринках. Дохідність облігацій зростала на тлі занепокоєння щодо збільшення державного боргу, інфляції та масштабного фінансування проєктів у сфері штучного інтелекту.

У доповіді зазначається, що світова економіка змогла витримати нафтовий шок, зокрема завдяки інвестиційному буму, пов’язаному зі штучним інтелектом. Водночас ризики, пов’язані з державним боргом, зростають: до кінця цього десятиліття сукупний світовий державний борг наближатиметься до 100% світового ВВП.

Вартість державних запозичень зросла до максимумів за кілька десятиліть. Високі ціни на енергоносії та економічне зростання спонукали центральні банки відмовитися від планів зниження процентних ставок. Цього року ставки підвищили, зокрема, центральні банки США, єврозони та Японії.

У вересні розпродаж облігацій посилився, збільшивши тиск на бюджети через подорожчання обслуговування боргу.

За прогнозом МВФ, чисті запозичення сектору загального державного управління США цього року становитимуть 8,5% ВВП. Це більше за 7,1% у 2025 році та 5,8% напередодні пандемії.

За оцінкою МВФ, цього року економічне зростання залишатиметься відносно стійким. Фонд незначно підвищив прогноз зростання світового ВВП на 0,1 відсоткового пункту - до 3,1% у 2026 році. У 2027 році світова економіка, за прогнозом, зросте на 3,4%.

Однією з причин такого зростання є бум у сфері штучного інтелекту.

Попри відносну стабільність сукупного економічного зростання, дедалі більша його частка припадає на меншу кількість країн. У квітні на 54 економіки припадало 95% світового економічного зростання. Відтоді їхня кількість скоротилася до 32 на тлі численних переглядів прогнозів у бік зниження.

Реклама

США й надалі залишаються головним рушієм світової економіки. За прогнозом, темпи зростання американського ВВП становитимуть 2,3% як цього, так і наступного року.

Прогноз для Німеччини суттєво покращили, на 0,6 відсоткового пункту. Це відбулося на тлі збільшення інвестицій в інфраструктуру та оборону. Тепер очікується, що німецька економіка зросте на 1,3% цього року та на 1,1% у 2027 році.

Китайська економіка, за прогнозами, сповільнить зростання до 4,5% цього року порівняно з попередньою оцінкою у 5%. У 2027 році темпи зростання знизяться ще більше, до 4%.

Натомість Індія залишається одним із найяскравіших прикладів економічного зростання: її ВВП, за прогнозом МВФ, збільшиться на 7% як у 2026-му, так і в 2027 році.

У доповіді про глобальну фінансову стабільність, яку МВФ оприлюднить пізніше у вівторок, окремо наголошується на ризику погіршення стану державних фінансів. Серед чинників названо затяжні війни, кібератаки та екстремальні погодні явища, які посилюють глобальний енергетичний шок.

У звіті виділено три ризики, серед яких корекція вартості активів, пов’язаних зі штучним інтелектом, і посилення системних загроз через кібератаки. Вони можуть спровокувати різке посилення фінансових умов і масштабні потрясіння на ринках.