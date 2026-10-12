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Корецький: Україна обговорила з МВФ потреби держбюджету на 2027 рік

Сторони обговорили ризики для економіки через атаки РФ на бізнес та законопроєкти, необхідні для виконання програми МВФ і отримання допомоги від ЄС.

Корецький: Україна обговорила з МВФ потреби держбюджету на 2027 рік
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Матеушем Щуреком. Сторони обговорили виконання державного бюджету у 2026 році та потреби України у фінансуванні на 2027 рік.

Про це глава уряду повідомив у Телеграмі.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню російських атак на український бізнес. За словами прем’єра, це створює ризик недоотримання податкових надходжень. Також сторони обговорили інші загрози для економіки.

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Україна працює над залученням необхідного зовнішнього фінансування. Серед джерел підтримки розглядають допомогу Європейського Союзу, двосторонню допомогу від країн поза ЄС, а також програми Світового банку.

"Будемо разом шукати рішення", – зазначив Корецький.

Уряд спільно з Верховною Радою працює над ухваленням законопроєктів, критично важливих для виконання програми МВФ і забезпечення своєчасного надходження фінансування від Євросоюзу. Їх планують ухвалити протягом пленарного тижня.

Прем’єр-міністр також подякував МВФ за підтримку України, координацію міжнародних партнерів і допомогу в забезпеченні фінансової стійкості держави.

Місію Міжнародного валютного фонду в Україні очікують у листопаді.

  • 22 вересня Україна отримала $841 млн фінансування від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій.
  • Глава уряду Сергій Корецький підтвердив, що Україна зіткнулася зі значним дефіцитом бюджету.
  • Президент Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в 2027 році.
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