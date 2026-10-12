Корецький: Україна обговорила з МВФ потреби держбюджету на 2027 рік

Сторони обговорили ризики для економіки через атаки РФ на бізнес та законопроєкти, необхідні для виконання програми МВФ і отримання допомоги від ЄС.

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Матеушем Щуреком. Сторони обговорили виконання державного бюджету у 2026 році та потреби України у фінансуванні на 2027 рік.

Про це глава уряду повідомив у Телеграмі.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню російських атак на український бізнес. За словами прем’єра, це створює ризик недоотримання податкових надходжень. Також сторони обговорили інші загрози для економіки.

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Україна працює над залученням необхідного зовнішнього фінансування. Серед джерел підтримки розглядають допомогу Європейського Союзу, двосторонню допомогу від країн поза ЄС, а також програми Світового банку.

"Будемо разом шукати рішення", – зазначив Корецький.

Уряд спільно з Верховною Радою працює над ухваленням законопроєктів, критично важливих для виконання програми МВФ і забезпечення своєчасного надходження фінансування від Євросоюзу. Їх планують ухвалити протягом пленарного тижня.

Прем’єр-міністр також подякував МВФ за підтримку України, координацію міжнародних партнерів і допомогу в забезпеченні фінансової стійкості держави.

Місію Міжнародного валютного фонду в Україні очікують у листопаді.

22 вересня Україна отримала $841 млн фінансування від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов’язаних із виплатою пенсій.

Глава уряду Сергій Корецький підтвердив, що Україна зіткнулася зі значним дефіцитом бюджету.