«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаЕкономікаДержава

Марченко: грошове забезпечення військових та всі соцпрограми фінансуються вчасно і повністю

Затримок із виплатами немає і до кінця року не очікується.

Марченко: грошове забезпечення військових та всі соцпрограми фінансуються вчасно і повністю
Міністр фінансів Сергій Марченко
Фото: Пресслужба Верховної Ради

Грошове забезпечення військовослужбовців та всі соціальні програми фінансуються вчасно й у повному обсязі.

Як пише парламентська пресслужба, про це під час години запитань до уряду повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, затримок із виплатами немає і до кінця року не очікується.

Також Україна продовжує отримувати фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Зокрема, цього року від Європейського Союзу вже надійшло 10 млрд євро, а до кінця року очікується ще 17 млрд євро.

Марченко зазначив, що активізували міжнародний трек, також йде робота із ЄС, Міжнародним валютним фондом, країнами G7, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами.

«Наше завдання — забезпечити конкретні графіки надходження коштів, передбачуваність фінансування та узгодження рішень на рівні всіх ключових партнерів», – зазначив міністр. 

  • У вересні в Силах оборони вже спостерігали труднощі з виплатою грошового забезпечення. За словами джерел LB.ua, у деяких підрозділах виникли проблеми з доплатами й винагородами. Про те, що уряд буквально вишукуватиме гроші для війська на наступні місяці, говорив і прем’єр-міністр Сергій Корецький. Мовляв, ситуація змінюється щодня й уряд працює над оптимізацією витрат, шукає нові джерела фінансування і перерозподіляє ті, що є.
  • Де уряд планує брати гроші на зарплати військовим, про це читайте у матеріалі LB.ua.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies