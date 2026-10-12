Марченко: грошове забезпечення військових та всі соцпрограми фінансуються вчасно і повністю

Затримок із виплатами немає і до кінця року не очікується.

Грошове забезпечення військовослужбовців та всі соціальні програми фінансуються вчасно й у повному обсязі.

Як пише парламентська пресслужба, про це під час години запитань до уряду повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, затримок із виплатами немає і до кінця року не очікується.

Також Україна продовжує отримувати фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Зокрема, цього року від Європейського Союзу вже надійшло 10 млрд євро, а до кінця року очікується ще 17 млрд євро.

Марченко зазначив, що активізували міжнародний трек, також йде робота із ЄС, Міжнародним валютним фондом, країнами G7, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами.

«Наше завдання — забезпечити конкретні графіки надходження коштів, передбачуваність фінансування та узгодження рішень на рівні всіх ключових партнерів», – зазначив міністр.