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Шмигаль: Для енергетики Чернігівщини схвалили закупівлі на 160,7 млн євро

Кошти спрямують на придбання трансформаторів, високовольтного обладнання та устаткування для захисту електричних підстанцій.

Шмигаль: Для енергетики Чернігівщини схвалили закупівлі на 160,7 млн євро
Фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Через Фонд підтримки енергетики України для Чернігівської області схвалили закупівлі на 160,7 млн євро. 

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками ознайомлення зі станом енергетичних об’єктів прикордонної Чернігівщини.

За його словами, кошти спрямують на придбання силових трансформаторів, високовольтного обладнання, устаткування для електричних підстанцій та їхнього захисту.

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Під час візиту основну увагу приділили ключовим підстанціям, які забезпечують розподіл і передачу електроенергії та регулярно зазнають російських атак. Ремонтні бригади працюють цілодобово й відновлюють пошкоджені об’єкти, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

Цього року на 14 підстанціях області розпочали роботи із захисту другого рівня за кошти державного бюджету. Вони тривають, а міністр доручив прискорити темпи робіт.

Також Шмигаль відвідав когенераційні установки та інші важливі енергетичні об’єкти області. Серед пріоритетів підготовки до осінньо-зимового періоду – розвиток розподіленої генерації, створення резервів обладнання, будівництво укриттів і захисних споруд.

Окрім цього, цьогоріч енергетичні підприємства Чернігівщини отримали через хаби Міністерства енергетики 338,5 тонни обладнання.

У межах проєкту ПРООН для регіону закупили чотири когенераційні установки загальною потужністю 10 МВт.

Окремо область отримала 48 генераторів потужністю від 80 до 650 кВт у межах урядової програми Латвії. Очікується надходження ще 12 генераторів.

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