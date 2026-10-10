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Через наслідки російських атак "АрселорМіттал Кривий Ріг" консервує виробничі потужності

Переведення підприємства в режим холодної зупинки триватиме близько двох місяців.

Через наслідки російських атак "АрселорМіттал Кривий Ріг" консервує виробничі потужності
АрселорМіттал Кривий Ріг
Фото: АрселорМіттал Кривий Ріг

"АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочинає підготовку до холодної зупинки підприємства після чотирьох руйнівних ракетних атак. Унаслідок ударів загинули шестеро працівників, ще понад 18 людей дістали поранення, а первинне металургійне виробництво зупинили.

Про це повідомили в компанії.

Переведення підприємства триватиме близько двох місяців. За цей час виробництво підготують до безпечної зупинки, після чого промислові активи законсервують. Це має дати змогу відновити роботу після завершення бойових дій.

Генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо наголосив, що головним завданням компанії є збереження працівників і промислових активів для подальшого відновлення виробництва. 

Він також заявив, що група ArcelorMittal не залишає Україну, однак, за поточною оцінкою компанії, безпечна робота підприємства неможлива, поки триває війна.

  • Раніше ArcelorMittal повідомляла, що не відновлюватиме роботу підприємства у Кривому Розі через неможливість безпечно та стабільно експлуатувати завод після серії російських ракетних ударів. Компанія обговорювала майбутнє заводу з урядом України та обіцяла зосередиться на збереженні інфраструктури для можливого відновлення виробництва після встановлення миру. 
  • Через пошкодження підприємства ArcelorMittal очікує безготівкового зменшення вартості його активів приблизно на $1 млрд.
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