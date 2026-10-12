Очільник МЗС також закликав посилити ізоляцію Росії у сферах культури та спорту.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав ЄС посилити тиск на Росію, зокрема через заморожені активи, торговельні та транзитні ембарго, морські заборони, заборони на в’їзд та інші важелі.

Про це Сибіга заявив під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомили в Міністерстві зовнішніх справ України.

За його словами, для досягнення домовленостей про припинення вогню необхідний рішучий тиск на Москву.

“Україна знає, куди тиснути, але нам потрібно, щоб ЄС був готовий це робити”, — зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна готова до припинення вогню в енергетичній сфері, у сфері продовольчої безпеки, а також до повного припинення вогню.

Також очільник МЗС закликав посилити ізоляцію Росії у сферах культури та спорту, тому що Москва використовує ці сфери для поширення пропаганди та виправдання своїх злочинів.