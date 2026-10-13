Упродовж минулої доби російська армія продовжила атакували Київщину, вбивши там одну людину, і поранивши трьох.
Про це повідомили у обласній адміністрації.
Загалом у області пошкоджено 21 об’єкт: 11 приватних домоволодінь, 4 транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складську будівлю та об’єкт інфраструктури.
У Броварському районі пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль.
В Бучанському районі – 9 приватних домоволодінь, 2 транспортні засоби, складську будівлю.
У Білоцерківському пошкоджено приміщення адміністративної будівлі, будинок культури, заклад освіти та транспортний засіб.
А у Фастівському пошкоджено об’єкт інфраструктури.
- Вчора начальник ОВА Тимур Ткаченко написав, що людина загинула у Фастівському районі.