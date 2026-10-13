У Білоцерківському пошкоджено приміщення адміністративної будівлі, будинок культури, заклад освіти та транспортний засіб.

У Броварському районі пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль.

Загалом у області пошкоджено 21 об’єкт: 11 приватних домоволодінь, 4 транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складську будівлю та об’єкт інфраструктури.

Упродовж минулої доби російська армія продовжила атакували Київщину, вбивши там одну людину, і поранивши трьох.

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У області є жертва та поранені.

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