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На Київщині за добу ворог пошкодив 21 обʼєкт

У області є жертва та поранені. 

На Київщині за добу ворог пошкодив 21 обʼєкт
Наслідки атаки в Київській області, ілюстративне фото
Фото: поліція Facebook

Упродовж минулої доби російська армія продовжила атакували Київщину, вбивши там одну людину, і поранивши трьох.

Про це повідомили у обласній адміністрації. 

Загалом у області пошкоджено 21 об’єкт: 11 приватних домоволодінь, 4 транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складську будівлю та об’єкт інфраструктури.

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У Броварському районі пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль.

В Бучанському районі – 9 приватних домоволодінь, 2 транспортні засоби, складську будівлю.

У Білоцерківському пошкоджено приміщення адміністративної будівлі, будинок культури, заклад освіти та транспортний засіб.

А у Фастівському пошкоджено об’єкт інфраструктури.

  • Вчора начальник ОВА Тимур Ткаченко написав, що людина загинула у Фастівському районі. 
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