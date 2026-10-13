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На Покровському і Південно-Слобожанському напрямках фронту вчора пройшло найбільше боїв

Сили оборони уразили район скупчення живої сили противника та пункт управління БпЛА.

На Покровському і Південно-Слобожанському напрямках фронту вчора пройшло найбільше боїв
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1693-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському і Південно-Слобожанському напрямках фронту.

Про це повідомив Генштаб

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 301 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 9516 дронів-камікадзе та здійснили 2619 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 31 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Павлівка, Вільна Слобода, Василівське, Заріччя, Кореньок, Корчаківка, Нова Січ, Храпівщина, Сопич, Уланове, Рогізне, Мала Рибиця, Потапівка, Іскрисківщина Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. 

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили противника та пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори, Зибино та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки, Дорошівки.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували в районах населених пунктів Колодязі та Лиман.

На Слов’янському та Краматорському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Довга Балка та у бік Миколайпілля.

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Двадцять дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Грузьке, Торецьке, Вільне, Кучерів Яр, Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та у районі Молодецького.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку противник 12 разів намагався просунутися у районах населених пунктів Різдвянка, Тернове та в бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Косівцеве, Гірке, Воздвижівка, Придорожнє.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також знешкоджено два танки, сім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 15 наземних робототехнічних комплексів, 1889 безпілотних літальних апаратів, 362 одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.
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