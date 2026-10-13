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Сили оборони вчора ліквідували майже 1400 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали 1 555 700 осіб. 

Сили оборони вчора ліквідували майже 1400 окупантів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1390 солдатів, 2 танки, 7 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 2 РСЗВ, систему ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.2026 склали:

  • особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб.
  • танків – 12 412 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 25 534 (+7) од.
  • артилерійських систем – 51 141 (+51) од.
  • РСЗВ – 2 211 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 704 (+1) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 942 (+15) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни– 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 162 418 (+362) од.
  • спеціальна техніка - 4 823 (+5) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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