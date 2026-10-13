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Пʼятеро мешканців Запорізької області поранені російськими атаками

Росіяни били 910 разів. 

Пʼятеро мешканців Запорізької області поранені російськими атаками
Наслідки атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Пʼятеро людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах упродовж доби. Окупанти за цей час завдали 910 ударів по 58 населених пунктах області.

Про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 23 авіаудари по Кушугуму, Комишувасі, Новоіванівці, Ясній Поляні, Новотроїцькому, Жовтій Кручі, Новорозівці, Сергіївці, Заливному, Таврійському, Дудниковому, Новоіванківці, Оріхову, Васинівці, Преображенці, Червоному Яру, Василівському та Сонячному.

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743 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Григорівку, Річне, Запорожець, Веселянку, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Новоолександрівку, Новотаврійське, Тернувате, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку, Придорожнє та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Новопавлівці, Омельнику та Єгорівці.

139 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Магдалинівці, Тернуватому, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Придорожньому та Новому Запоріжжю.

Надійшло 75 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

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