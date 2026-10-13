Зеленський підписав закон про навчання в Україні мовами нацменшин

Закон може дозволити відкрити два наступних переговорних кластера щодо вступу України до Євросоюзу.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин.

Президент України підписав нормативно-правовий акт вчора, 12 жовтня – у день його схвалення Верховною Радою.

Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною.

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Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою.

Закон є одним із кроків України на шляху до вступу у Євросоюз, який дозволить відкрити два наступних переговорних кластера.

Його прийняття привітала Угорщина. Міністерка із закордонних справ Угорщини Аніта Орбан раніше заявляла, що у разі прийняття цього закону Будапешт розблокує відкриття двох наступних кластерів (другого та третього) в рамках переговорів про вступ України в ЄС під час проведення четвертої міжурядової конференції Україна-ЄС сьогодні у Люксембурзі.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прокоментував підписання закону словами про те, що документ “значно полегшить використання рідної мови дітьми угорського походження на Закарпатті”.

Today, the Ukrainian Parliament passed, and President @ZelenskyyUa signed, an amendment to Ukraine’s education law that will make it significantly easier for Hungarian children in Transcarpathia to use their mother tongue. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) October 12, 2026