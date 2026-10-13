Зеленський підписав закон про навчання в Україні мовами нацменшин

Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин.
Президент України підписав нормативно-правовий акт вчора, 12 жовтня – у день його схвалення Верховною Радою.
Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною.
Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою.
Закон є одним із кроків України на шляху до вступу у Євросоюз, який дозволить відкрити два наступних переговорних кластера.
Його прийняття привітала Угорщина. Міністерка із закордонних справ Угорщини Аніта Орбан раніше заявляла, що у разі прийняття цього закону Будапешт розблокує відкриття двох наступних кластерів (другого та третього) в рамках переговорів про вступ України в ЄС під час проведення четвертої міжурядової конференції Україна-ЄС сьогодні у Люксембурзі.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прокоментував підписання закону словами про те, що документ “значно полегшить використання рідної мови дітьми угорського походження на Закарпатті”.
Today, the Ukrainian Parliament passed, and President @ZelenskyyUa signed, an amendment to Ukraine’s education law that will make it significantly easier for Hungarian children in Transcarpathia to use their mother tongue.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) October 12, 2026
- Переговорні розділи щодо вступу до ЄС об’єднані у шість тематичних кластерів. Україна та Молдова вже відкрили два з них: кластер 1 “Основи процесу вступу” у червні та кластер 6 “Зовнішні відносини” у липні 2026 року.
- У разі відкриття кластерів 2 і 3 (відповідно “Внутрішній ринок” та “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання”) Україні залишатиметься відкрити кластер 4 “Зелений порядок денний та стала взаємопов’язаність” і кластер 5 “Ресурси, сільське господарство та згуртованість”.