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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Постраждала 51 людина, серед них – четверо дітей.

Про це написав вранці начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули троє людей, постраждали 37 людей, зокрема зазнали гострої реакції на стрес 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

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У м. Лозова загинула 71-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 7 жінок та 9-річна дівчинка. У с. Червона Поляна Барвінківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 54 і 60 років та 14-річний хлопчик, а у сел. Високий поранено 49-річного чоловіка та отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка. У с. Перемога Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 38-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА і ракетами Київський, Холодногірський, Шевченківський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

9 ракет;

1 КАБ;

7 БпЛА типу «Герань-2»;

5 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

24 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, спорткомплекс, 11 автомобілів, цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру, приміщення банку.

В Куп’янському районі пошкоджено адмінбудівлю, електромережі у сел. Шевченкове та будинок у с. Шипувате.

У Ізюмському районі пошкоджено 3 будинки, електромережі у с. Малинівка, будинок в с. Червона Поляна та магазин у м. Ізюм.

В Харківському районі пошкоджено будинок, 2 господарчі споруди у м. Дергачі, залізничну інфраструктуру, адмінбудівлю в м. Люботин, і 2 приватні будинки у сел. Високий та с. Черкаська Лозова.

У Лозівському районі пошкоджено 2 будинки в м. Лозова і магазин у с. Перемога.

У Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство в с. Базаліївка, 2 трактори, комбайн, електромережі у с. Мартове.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 64 497 людей.