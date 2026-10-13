Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Постраждала 51 людина, серед них – четверо дітей.
Про це написав вранці начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові загинули троє людей, постраждали 37 людей, зокрема зазнали гострої реакції на стрес 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.
У м. Лозова загинула 71-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 7 жінок та 9-річна дівчинка. У с. Червона Поляна Барвінківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 54 і 60 років та 14-річний хлопчик, а у сел. Високий поранено 49-річного чоловіка та отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка. У с. Перемога Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 38-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА і ракетами Київський, Холодногірський, Шевченківський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 9 ракет;
- 1 КАБ;
- 7 БпЛА типу «Герань-2»;
- 5 БпЛА типу «Молнія»;
- 3 fpv-дрони;
- 24 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, спорткомплекс, 11 автомобілів, цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру, приміщення банку.
В Куп’янському районі пошкоджено адмінбудівлю, електромережі у сел. Шевченкове та будинок у с. Шипувате.
У Ізюмському районі пошкоджено 3 будинки, електромережі у с. Малинівка, будинок в с. Червона Поляна та магазин у м. Ізюм.
В Харківському районі пошкоджено будинок, 2 господарчі споруди у м. Дергачі, залізничну інфраструктуру, адмінбудівлю в м. Люботин, і 2 приватні будинки у сел. Високий та с. Черкаська Лозова.
У Лозівському районі пошкоджено 2 будинки в м. Лозова і магазин у с. Перемога.
У Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство в с. Базаліївка, 2 трактори, комбайн, електромережі у с. Мартове.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 64 497 людей.