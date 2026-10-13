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Вчора на Харківщині від ударів РФ загинули четверо людей. Постраждалих – понад 50

Росіяни вдарили по 17 населених пунктах.

Вчора на Харківщині від ударів РФ загинули четверо людей. Постраждалих – понад 50
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області.  Внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Постраждала 51 людина, серед них – четверо дітей.

Про це написав вранці начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові загинули троє людей, постраждали 37 людей, зокрема зазнали гострої реакції на стрес 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

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У м. Лозова загинула 71-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 7 жінок та 9-річна дівчинка. У с. Червона Поляна Барвінківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 54 і 60 років та 14-річний хлопчик, а у сел. Високий поранено 49-річного чоловіка та отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка. У с. Перемога Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 38-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА і ракетами Київський, Холодногірський, Шевченківський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 9 ракет;
  • 1 КАБ;
  • 7 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 24 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 13 приватних будинків, спорткомплекс, 11 автомобілів, цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру, приміщення банку. 

В Куп’янському районі пошкоджено адмінбудівлю, електромережі у сел. Шевченкове та будинок у с. Шипувате. 

У Ізюмському районі пошкоджено 3 будинки, електромережі у с. Малинівка, будинок в с. Червона Поляна та магазин у м. Ізюм. 

В Харківському районі пошкоджено будинок, 2 господарчі споруди у м. Дергачі, залізничну інфраструктуру, адмінбудівлю в м. Люботин, і 2 приватні будинки у сел. Високий та с. Черкаська Лозова. 

У Лозівському районі пошкоджено 2 будинки в м. Лозова і магазин у с. Перемога. 

У Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство в с. Базаліївка, 2 трактори, комбайн, електромережі у с. Мартове. 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 64 497 людей.

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