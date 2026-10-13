Оборонці уразили рембазу «Іскандер-М», склади та живу силу противника

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, наголосили у Генштабі.

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Вчора, 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії.

Про це інформує Генштаб.

У районі Кондринки Курської області РФ уражено ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М».

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Крім того, у районі н.п Шкрябіне Брянської області Росії уражено радіолокаційну станцію противника.

На тимчасово окупованій території Луганської області уражено логістичні об’єкти російських підрозділів. У районі Довжанська - склад паливно-мастильних матеріалів, а в районі Рубіжного – склад боєприпасів.

Також українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника. Уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда Донецької області, Набережного Запорізької області, а також Куземівки на Луганщині.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.