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Дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне затонуло

Врятували сімох українців і вісьмох азербайджанців із судна “Chelsea 3” і одну людину з судна, що потонуло.

Дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне затонуло
Ілюстративне фото
Фото: marinetraffic.com

У ніч на вівторок безпілотники атакували два судна біля чорноморського узбережжя Болгарії, внаслідок чого одне з них затонуло. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, пише turkiyetoday.com.

Радєв додає, що, хоча чітких доказів немає, “логіка вказує на те, що ці атаки вигідні Росії”.

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“У нас немає переконливих і чітких доказів, щоб висувати звинувачення будь-якій зі сторін, але логіка, як я вже казав, свідчить про те, що такий результат вигідний Російській Федерації. Саме тому сьогодні я викличу посолку Митрофанову для розмови”, – заявив Радев після екстреного засідання урядової Ради безпеки.

Деталі атаки

Радев повідомив, що о 01:30 за місцевим часом (22:30 за Гринвічем) надійшов сигнал лиха із судна, що перебувало за 33 кілометри на схід від міста Бяла. Еекіпаж повідомив, що в палубу та борт судна влучили три безпілотники.

Прикордонна поліція врятувала всіх 15 членів екіпажу (семеро українців і восьмеро азербайджанців) із судна “Chelsea 3”, що ходить під прапором Мальти, зареєстроване в Одесі та, за словами Радева, належить українським власникам. 

П’ятеро членів екіпажу отримують медичну допомогу через легкі травми.

Болгарське морське видання Maritime.bg повідомило, що це вантажне судно завдовжки 136 метрів прямувало з турецького чорноморського порту Гіресун до Джурджулешти в Молдові.

Радев також повідомив, що друге судно зазнало удару за 31 км на схід від Крапеця і затонуло. Вдалося врятувати одного члена екіпажу.

  • Ці удари стали вже другою за тиждень атакою безпілотників на торговельні судна поблизу болгарських вод. 6 жовтня два судна зазнали ударів за приблизно 130–150 км на схід від міста Бяла. Затонуло судно Alfa Watan. А на борту ABLE після атаки спалахнула пожежа, усіх 18 членів екіпажу евакуювали. 
  • У понеділок Радев попросив у ЄС і НАТО технічної допомоги для встановлення осіб, причетних до атак 6 жовтня. Владі країни не вдалося знайти уламки безпілотників, що дозволили б визначити їхнє походження.
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