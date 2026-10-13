Дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне затонуло

Врятували сімох українців і вісьмох азербайджанців із судна “Chelsea 3” і одну людину з судна, що потонуло.

У ніч на вівторок безпілотники атакували два судна біля чорноморського узбережжя Болгарії, внаслідок чого одне з них затонуло.

Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, пише turkiyetoday.com.

Радєв додає, що, хоча чітких доказів немає, “логіка вказує на те, що ці атаки вигідні Росії”.

Реклама

“У нас немає переконливих і чітких доказів, щоб висувати звинувачення будь-якій зі сторін, але логіка, як я вже казав, свідчить про те, що такий результат вигідний Російській Федерації. Саме тому сьогодні я викличу посолку Митрофанову для розмови”, – заявив Радев після екстреного засідання урядової Ради безпеки.

Деталі атаки

Радев повідомив, що о 01:30 за місцевим часом (22:30 за Гринвічем) надійшов сигнал лиха із судна, що перебувало за 33 кілометри на схід від міста Бяла. Еекіпаж повідомив, що в палубу та борт судна влучили три безпілотники.

Прикордонна поліція врятувала всіх 15 членів екіпажу (семеро українців і восьмеро азербайджанців) із судна “Chelsea 3”, що ходить під прапором Мальти, зареєстроване в Одесі та, за словами Радева, належить українським власникам.

П’ятеро членів екіпажу отримують медичну допомогу через легкі травми.

Болгарське морське видання Maritime.bg повідомило, що це вантажне судно завдовжки 136 метрів прямувало з турецького чорноморського порту Гіресун до Джурджулешти в Молдові.

Радев також повідомив, що друге судно зазнало удару за 31 км на схід від Крапеця і затонуло. Вдалося врятувати одного члена екіпажу.