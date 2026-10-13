Ворог вчора атакував Миколаїв і область. Є ушкодження, але без постраждалих

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Учора та сьогодні вночі ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу «Shahed». У Миколаєві пошкоджено вантажний термінал. У с.Баловне Костянтинівської громади та с.Новофедорівка Коблівської громади – склади. Також горіло СТО.

Про це написав т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов та йдеться у повідомленні ДСНС.

Учора вдень ворог атакував Галицинівську громаду FPV-дроном. У с. Лимани пошкоджено вантажний автомобіль.

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Також ворог тричі обстріляв Куцурубську громаду з РСЗВ та атакував FPV-дронами. У с. Дмитрівка пошкоджено два приватні домоволодіння. Постраждалих немає.

Окрім того, ворог здійснив обстріл берегової лінії Очаківської громади з РСЗВ.

Також вчора надвечір росіяни атакували безпілотним літальним апаратом територію станції технічного обслуговування у Миколаївському районі. Внаслідок влучання виникла пожежа самої станції та прилеглої відкритої території, на якій зберігались автомобільні шини. Рятувальники ліквідували горіння на загальній площі 370 кв. м. Постраждалих та травмованих немає.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки на Миколаївщині

Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводилося відходити на безпечну відстань.