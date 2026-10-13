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Сибіга про новий удар по суднах біля Болгарії: Росія атакує Чорне море, аби перетворити голод на зброю

Сибіга покликав партнерів Києва у відповідь посилити санкції проти Москви.

Сибіга про новий удар по суднах біля Болгарії: Росія атакує Чорне море, аби перетворити голод на зброю
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Росія атакує Чорне море, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках.

Так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на атаку Росії по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії.

“Останній удар Росії на комерційні судна поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану, знову демонструє свідому зневагу Москви до життя цивільних і безпеки судноплавства в Чорному морі”, – сказав він.

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Сибіга покликав партнерів Києва посилити тиск на Росію, посилити санкції та вжити рішучих заходів, щоб притягнути її до відповідальності та захистити свободу судноплавства.

“Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. Росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках. На це необхідно відповісти рішучими діями”, – підсумував дипломат.

Унаслідок атаки вночі врятували 15 членів екіпажу, сімох українців і вісьмох азербайджанців, із судна “Chelsea 3” і одну людину з судна, що потонуло.

  • Ці удари стали вже другою за тиждень атакою безпілотників на торговельні судна поблизу болгарських вод. 6 жовтня два судна зазнали ударів за приблизно 130–150 км на схід від міста Бяла. Затонуло судно Alfa Watan. А на борту ABLE після атаки спалахнула пожежа, усіх 18 членів екіпажу евакуювали. 
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