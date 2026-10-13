Сибіга про новий удар по суднах біля Болгарії: Росія атакує Чорне море, аби перетворити голод на зброю

Сибіга покликав партнерів Києва у відповідь посилити санкції проти Москви.

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Росія атакує Чорне море, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках.

Так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на атаку Росії по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії.

“Останній удар Росії на комерційні судна поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану, знову демонструє свідому зневагу Москви до життя цивільних і безпеки судноплавства в Чорному морі”, – сказав він.

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Сибіга покликав партнерів Києва посилити тиск на Росію, посилити санкції та вжити рішучих заходів, щоб притягнути її до відповідальності та захистити свободу судноплавства.

“Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. Росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках. На це необхідно відповісти рішучими діями”, – підсумував дипломат.

Russia's latest attack on commercial vessels near Bulgaria's territorial waters, which injured Ukrainian and Azerbaijani citizens, once again demonstrates Moscow's deliberate disregard for civilian lives and maritime security in the Black Sea. We urge our partners to step up pressure on Russia, strengthen sanctions, and take decisive action to hold it accountable and protect freedom of navigation. The Black Sea is a lifeline for global food security. Russia is attacking it to weaponize hunger and hold the world hostage. This must be met with strength. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2026

Унаслідок атаки вночі врятували 15 членів екіпажу, сімох українців і вісьмох азербайджанців, із судна “Chelsea 3” і одну людину з судна, що потонуло.