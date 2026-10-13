За попередніми даними, постраждалих немає.

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У місті Ізюм Харківської області внаслідок російських ударів виникли пожежі одразу за кількома адресами. Горіли житлові будинки, господарські споруди, гаражі та торговельні павільйони на місцевому ринку.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Рятувальники проводили роботу в умовах загрози повторного обстрілу. За попередніми даними, постраждалих немає.

Фото: ДСНС Харківщини

Фото: ДСНС Харківщини

Фото: ДСНС Харківщини