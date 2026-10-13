У місті Ізюм Харківської області внаслідок російських ударів виникли пожежі одразу за кількома адресами. Горіли житлові будинки, господарські споруди, гаражі та торговельні павільйони на місцевому ринку.
Про це повідомили в ДСНС Харківщини.
Рятувальники проводили роботу в умовах загрози повторного обстрілу. За попередніми даними, постраждалих немає.
- Протягом минулої доби, 12 жовтня, російські війська атакували Харків і 16 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще понад 50 людей постраждали, серед них – четверо дітей. Для ударів окупанти застосували ракети, керовану авіабомбу та безпілотники різних типів.
- У Харкові пошкоджено житлові будинки, спорткомплекс, автомобілі, цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру та приміщення банку. Руйнування також зафіксували в Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах області.