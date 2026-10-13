На Дніпропетровщині затримали підозрювану у корегуванні атак по оборонних заводах та волонтерських центрах

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави.

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Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині підозрювану у наведенні ракетно-дронових атак РФ по оборонних підприємствах та громадських організаціях, які постачають спорядження для українських захисників.

Про це повідомили у СБУ.

Зʼясували, що «під прицілом» коригувальниці були військові та волонтерські об’єкти Дніпра та області.

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Співробітники СБУ викрили фігурантку, задокументували її роботу на ворога і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Завербованою виявилася мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області. До уваги росіян жінка потрапила через своїх знайомих з тимчасово окупованої території на сході України.

Після вербування фігурантка пішки або на громадському транспорті об’їжджала місцевість, щоб сфотографувати та зняти на відео об’єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб фронту.

Паралельно з цим вона фіксувала наслідки попередніх обстрілів регіону для подальшого звіту кураторам з РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.