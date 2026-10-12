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Науковця з Миколаївщини судитимуть за спробу вивезти за кордон секретні розробки для кораблебудування

Чоловік планував передати технічну документацію іноземній компанії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.  

Науковця з Миколаївщини судитимуть за спробу вивезти за кордон секретні розробки для кораблебудування
Фото: СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо фахівця однієї з науково-проєктних установ Миколаївщини, якого підозрюють у спробі незаконно вивезти за кордон технічні розробки у сфері кораблебудування.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Миколаївській області.

За даними слідства, науковець планував передати конструкторську документацію представникам іноземної компанії в одній із країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Ці матеріали, за інформацією правоохоронців, не можна передавати за кордон без спеціального дозволу держави.

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Щоб приховати документацію від митного контролю, чоловік зберіг відповідні файли на електронному носії, який збирався вивезти за межі України.

Підозрюваного затримали на одному з міжнародних автомобільних пунктів пропуску під час спроби вивезти матеріали.

Під час перевірки та обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютери, електронні носії, технічну документацію та інші матеріали. За даними слідства, вони можуть свідчити про підготовку до передачі розробок іноземній компанії.

Наразі досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт передали до суду.

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