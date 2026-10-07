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ОГП: Правоохоронці викрили схему привласнення коштів держлісгоспів на 178,5 млн грн

За версією слідства, до схеми були залучені працівники держлісгоспів, які підписували акти про нібито виконані роботи.

ОГП: Правоохоронці викрили схему привласнення коштів держлісгоспів на 178,5 млн грн
Фото: ОГП

Правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої імовірно заволодівали коштами державних лісогосподарських підприємств під виглядом лісозаготівельних робіт.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідкства, у 2023–2025 роках підконтрольна організації компанія уклала з філіями державних лісогосподарських підприємств у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях договори на загальну суму 178,5 млн грн.

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При цьому підприємство, за даними слідства, не мало ані працівників, ані необхідної техніки для виконання лісозаготівельних робіт.

За версією слідства, схему організував підприємець із Черкащини, який мав зв’язки у державному лісогосподарському підприємстві. До злочинної організації він залучив керівника лісового господарства, лісників та бухгалтерку. Загалом вісім осіб.

Бухгалтерка готувала документи для участі компанії в аукціонах та укладення договорів. Працівники лісгоспів підписували акти про нібито виконані роботи, після чого державні підприємства перераховували кошти приватній компанії.

Надалі гроші виводили через близько 20 ФОПів, переводили у готівку та розподіляли між учасниками організації.

Один із встановлених епізодів стосується заволодіння 9,2 млн грн коштів філії лісогосподарського підприємства на Вінниччині. Щодо інших епізодів тривають експертизи, тому остаточний розмір збитків ще встановлюють.

У межах розслідування провели понад 30 обшуків у трьох областях. Шістьох підозрюваних затримали.

Організатору та сімом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1–3 ст. 255 КК України.

У ДБР додають, що організатор був засновником та директором компанії, яка не мала жодного працівника та необхідної техніки для проведення лісозаготівельних робіт. За клопотаннями прокуратури організатору та трьом співучасникам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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