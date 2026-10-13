Американська PDW планує інтегрувати українські камери «Курбас» від Odd Systems у свої БпЛА

Компанії також хочуть заснувати виробництво тепловізійних сенсорів у США у межах ініціативи Project Foundation

Американська оборонна технологічна компанія Performance Drone Works (PDW) підписала меморандум про взаєморозуміння з українськими компаніями The Fourth Law та Odd Systems на щорічній виставці оборонних технологій AUSA у Вашингтоні. Про це The Fourth Law та PDW повідомили у пресрелізах.

Компанії хочуть оцінити інтеграцію камер Курбас від Odd Systems у безпілотники PDW та вивчити можливість локалізованого виробництва в США. У PDW уточнили, що початкова робота буде зосереджена на спільній розробці та оцінці конфігурації сімейства камер Курбас-640, що відповідає вимогам США та готова до експорту. Передбачається, що PDW стане партнером із виробництва та індустріалізації для The Fourth Law та Odd Systems на території США.

Робота покликана поєднати технологію, сформовану реальним застосуванням, із можливостями PDW у сфері системного інжинірингу, інтеграції, тестування та виробництва, зазначили у пресрелізі. Результати оцінки ляжуть в основу подальших рішень щодо конфігурацій, сертифікації, виробництва та доступності, зазначають у повідомленні.

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Також PDW, The Fourth Law та Odd Systems мають намір оцінити потенціал для виробництва тепловізійних сенсорів у США у межах ініціативи Project Foundation.

Нагадаємо, 9 жовтня компанії The Fourth Law та Odd Systems повідомили про запуск Project Foundation – ініціативу з масового виробництва неохолоджуваних тепловізійних сенсорів у Європі та США. У межах Project Foundation планують створити виробничу мережу, перші фабрики якої – First Foundation та Second Foundation – будуть розташовані відповідно в Європі та США. Мережа матиме спільну технологічну базу та власні розробки сенсорів. Початок виробництва заплановано на 2027 рік

The Fourth Law та Odd Systems були засновані в Києві у 2023 році. Компанії здійснюють діяльність в Україні, решті країн Європи та в США. Команда засновників має 14-річний досвід розробки камер, включаючи виробництво понад мільйона споживчих розумних камер.

The Fourth Law розробляє масштабовані автономні рішення для роботизованих систем із першочерговим фокусом на оборонній сфері. Компанія створює технології, які дозволяють дронам продовжувати виконання місій через завади зв'язку.

Odd Systems розробляє та виготовляє тепловізійні та денні камери для дронів та інших роботизованих систем. Серед основних продуктів Odd Systems — тепловізійні камери Курбас-256, Курбас-384, Курбас-640 та денна цифрова камера Світлич-662. Компанія також виробляє FPV-платформи, зокрема Лупиніс-10 та Горська-12.

Співзасновник Odd Systems Ярослав Ажнюк заявив у коментарі американському виданню Defense Daily, що попри значну локалізацію виробництва в Україні, деякі компоненти, наприклад датчики для камер, надходять з Китаю. Однак, додав він, компанія отримала значний інтерес від Сполучених Штатів та розглядає можливість будівництва там напівпровідникового заводу, здатного виробляти необхідну кількість теплових датчиків.

Performance Drone Works – це американська компанія оборонних технологій, яка розробляє багатоцільові безпілотники, а також програмне забезпечення, засоби зв'язку, корисне навантаження, навчання та виробничі можливості, що забезпечують їх актуальність у польових умовах.