​Маск пожертвував $276 млн республіканцям і став найбільшим донором проміжних виборів у США

Американський мільярдер Ілон Маск із липня спрямував понад $276 млн на підтримку республіканців. Це зробило його найбільшим серед відомих донорів проміжних виборів до Конгресу США у 2026 році.

Про це повідомляє CNBC.

Найбільший внесок – $158 млн – Маск передав Senate Leadership Fund, суперкомітету політичних дій, який підтримує кандидатів-республіканців до Сенату.

Реклама

Ще понад $76 млн отримала America PAC – політична організація, заснована Маском під час виборчої кампанії 2024 року. Вона займається, зокрема, мобілізацією виборців у конкурентних перегонах до Сенату та Палати представників.

З урахуванням останніх пожертв загальні відомі внески Маска на федеральні політичні кампанії протягом виборчого циклу 2025-2026 років сягнули приблизно $366 млн. Це вже перевищує близько $290 млн, які він витратив під час президентських виборів 2024 року.

Контекст

Збільшення політичних витрат Маска контрастує з його заявою у травні 2025 року, коли він обіцяв значно скоротити фінансування політичних кампаній. Тоді мільярдер дистанціювався від адміністрації президента Дональда Трампа після публічного конфлікту з ним. Відтоді вони відновили стосунки та разом з’являлися на кількох заходах.

Водночас Маск зберігає тісні зв’язки з владою через компанію SpaceX, яка є великим підрядником NASA та Пентагону. Минулого місяця міністр оборони США Піт Гегсет також призначив його співкерівником проєкту Meridian – групи при Пентагоні, що вивчає майбутнє ведення війни.