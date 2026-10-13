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Зеленський заявив, що партнери не попередили про балістичний удар по Києву

Україна протягом двох діб дотримується енергетичного перемир'я. Росія – ні.

Зеленський заявив, що партнери не попередили про балістичний удар по Києву
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Україна не отримала попередження від партнерів про запуск російських балістичних ракет по Києву, хоча такі розвідувальні дані допомагають рятувати життя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

"Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань", – зазначив президент.

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Також глава держави зауважив, що Росія не дотрималася оголошеного президентом США припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Україна протягом двох діб після оголошення домовленості не атакувала російські нафтопереробні заводи та енергетичні об’єкти, однак російські війська продовжували бити по українській енергетиці й критичній інфраструктурі. 

За цей час під ударами опинилися 19 регіонів України. Президент наголосив, що Україна готова до дзеркальних кроків для деескалації, але для цього необхідний дієвий тиск на Росію. 

На його думку, війна завершується тоді, коли агресор втрачає можливість її затягувати, а підтримка Москви та послаблення допомоги Києву не сприяють досягненню миру.

Окремо Зеленський повідомив про наслідки російських ударів по Харкову. Там через руйнування житлового будинку загинули четверо людей, а 41 людина дістала поранення. Рятувальна операція під завалами тривала фактично всю ніч.

Обстріл Харкова
Фото: ДСНС Харківщини
Обстріл Харкова

Обстріл Харкова
Фото: ДСНС Харківщини
Обстріл Харкова

Обстріл Харкова
Фото: ДСНС Харківщини
Обстріл Харкова

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