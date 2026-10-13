The Washington Post опублікувала деталі про бачення США зустрічі з українськими перемовниками

За даними медіа, на ній обговорили план із комплексом домовленостей.

Оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус опублікував подробиці про бачення американської сторони зустрічі з українською і європейською командами стосовно плану врегулювання війни в Україні. За його інформацією від американського посадовця, США та європейські країни поступово працюють над спільним планом, що передбачає комплекс економічних і безпекових домовленостей для Києва та Москви, які мають стати основою для територіального компромісу. Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі пресі наголосив, що це – не окремий перемовний трек без України.

План обговорювали під час шестигодинної зустрічі у Флориді минулої п’ятниці. У ній взяли участь Джаред Кушнер і Стів Віткофф, українська делегація, а також представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Як пише Ігнатіус, ідея полягає в тому, щоб запропонувати обом країнам ширший пакет домовленостей, який враховував би їхні післявоєнні потреби.

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План складається з чотирьох основних компонентів.

Відбудова України та фінансова підтримка

Перший напрям передбачає створення механізму фінансування відновлення України за участю Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock. Йдеться про забезпечення фінансових потреб країни після війни: відбудову зруйнованих територій, підтримку родин загиблих і поранених військових, а також відновлення економіки.

Переговорники попросили Київ надати детальні розрахунки необхідних витрат і гарантії того, що кошти розподілятимуть цільово. Українська сторона поки не передала відповідних цифр, але очікується, що зробить це найближчими днями, якщо переговорний процес триватиме.

Безпекові гарантії для України

Другий компонент передбачає зобов’язання США та європейських держав надати Україні гарантії безпеки. За словами американського посадовця, у разі нового нападу Росії західні країни мають бути готові відповісти військовими засобами.

За своїм змістом такі гарантії могли б бути еквівалентними статті 5 Північноатлантичного договору НАТО, яка передбачає колективну оборону союзників. Водночас план має враховувати й безпекові претензії Росії. Москва повинна буде домовлятися з європейськими країнами про відповідні угоди.

Економічна інтеграція Росії, України та Європи

Третій пункт стосується відновлення економічних зв’язків між Росією, Україною та європейськими країнами. Одним із можливих елементів угоди може стати трубопровід для постачання російських нафти й газу до Європи.

За задумом, прибутки від його роботи могли б розподілятися між Україною та Росією. Крім того, мирна угода має визначити умови та строки скасування чинних економічних санкцій проти Росії.

Припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту

Найскладніший пункт плану передбачає припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, яку учасники переговорів називають "лінією контролю". Для Росії це означало б відмову від початкової мети захопити всю Україну. Водночас Москва зберегла б контроль над територіями, які окупує на момент укладення домовленості, зокрема над частиною Донбасу.

Ідеться саме про припинення вогню по нинішній лінії зіткнення, а не про остаточне врегулювання територіального питання.

Окремим питанням переговорів стали українські удари по російських нафтопереробних заводах. За інформацією американського посадовця, Кушнер і Віткофф попросили Київ припинити такі атаки та попередили, що Трамп укладе угоду про постачання російського дизельного пального незалежно від позиції України.