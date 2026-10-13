The Washington Post опублікувала деталі про бачення США зустрічі з українськими перемовниками

Оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус опублікував подробиці про бачення американської сторони зустрічі з українською і європейською командами стосовно плану врегулювання війни в Україні. За його інформацією від американського посадовця, США та європейські країни поступово працюють над спільним планом, що передбачає комплекс економічних і безпекових домовленостей для Києва та Москви, які мають стати основою для територіального компромісу. Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі пресі наголосив, що це – не окремий перемовний трек без України.
План обговорювали під час шестигодинної зустрічі у Флориді минулої п’ятниці. У ній взяли участь Джаред Кушнер і Стів Віткофф, українська делегація, а також представники Великої Британії, Франції та Німеччини.
Як пише Ігнатіус, ідея полягає в тому, щоб запропонувати обом країнам ширший пакет домовленостей, який враховував би їхні післявоєнні потреби.
План складається з чотирьох основних компонентів.
- Відбудова України та фінансова підтримка
Перший напрям передбачає створення механізму фінансування відновлення України за участю Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock. Йдеться про забезпечення фінансових потреб країни після війни: відбудову зруйнованих територій, підтримку родин загиблих і поранених військових, а також відновлення економіки.
Переговорники попросили Київ надати детальні розрахунки необхідних витрат і гарантії того, що кошти розподілятимуть цільово. Українська сторона поки не передала відповідних цифр, але очікується, що зробить це найближчими днями, якщо переговорний процес триватиме.
- Безпекові гарантії для України
Другий компонент передбачає зобов’язання США та європейських держав надати Україні гарантії безпеки. За словами американського посадовця, у разі нового нападу Росії західні країни мають бути готові відповісти військовими засобами.
За своїм змістом такі гарантії могли б бути еквівалентними статті 5 Північноатлантичного договору НАТО, яка передбачає колективну оборону союзників. Водночас план має враховувати й безпекові претензії Росії. Москва повинна буде домовлятися з європейськими країнами про відповідні угоди.
- Економічна інтеграція Росії, України та Європи
Третій пункт стосується відновлення економічних зв’язків між Росією, Україною та європейськими країнами. Одним із можливих елементів угоди може стати трубопровід для постачання російських нафти й газу до Європи.
За задумом, прибутки від його роботи могли б розподілятися між Україною та Росією. Крім того, мирна угода має визначити умови та строки скасування чинних економічних санкцій проти Росії.
- Припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту
Найскладніший пункт плану передбачає припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, яку учасники переговорів називають "лінією контролю". Для Росії це означало б відмову від початкової мети захопити всю Україну. Водночас Москва зберегла б контроль над територіями, які окупує на момент укладення домовленості, зокрема над частиною Донбасу.
Ідеться саме про припинення вогню по нинішній лінії зіткнення, а не про остаточне врегулювання територіального питання.
- Окремим питанням переговорів стали українські удари по російських нафтопереробних заводах. За інформацією американського посадовця, Кушнер і Віткофф попросили Київ припинити такі атаки та попередили, що Трамп укладе угоду про постачання російського дизельного пального незалежно від позиції України.
- Американська адміністрація розглядає припинення ударів як можливий крок до відновлення переговорів із Москвою. Якщо Київ погодиться, Вашингтон планує повернутися до діалогу з Росією. Водночас українські атаки на НПЗ залишаються одним із важелів тиску на російську економіку.
- Раніше Трамп уклав із Москвою угоду про постачання дизельного пального, що викликало невдоволення європейських лідерів і критику через можливе послаблення санкційного тиску на Росію.